المجموعة السابعة تستعد لـ«الأبيض»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تسابق منتخبات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، الزمن استعداداً لاستئناف مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة، والتي يتنافس معها منتخبنا الوطني، بعدما حدد الاتحاد الآسيوي للكرة، المواعيد الجديدة للمباريات، بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

مواعيد

وحسب المواعيد الجديدة، ستكون أولى مباريات منتخبنا أمام ماليزيا في الإمارات يوم 8 أكتوبر 2020، على أن يواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 13 من الشهر نفسه.

فيما سيلعب آخر مباراتين له في التصفيات على أرض الإمارات أمام تايلاند وفيتنام يومي يوم 12 و17 نوفمبر المقبل، وهي المباريات التي كانت مقررة في مارس ويونيو الماضيين، إلا أنها تأجلت بسبب الأوضاع الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء انتشار فيروس «كورونا».

مع العلم أن منتخبنا الوطني، يحتل المركز الرابع قبل الأخير برصيد 6 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن منتخب فيتنام المتصدر، و3 نقاط عن منتخب ماليزيا في المركز الثاني، ونقطتين عن منتخب تايلاند في المركز الثالث، ويقبع منتخب إندونيسيا في المركز الخامس الأخير بدون أي نقاط.

دوري مضغوط

في الوقت الذي قررت فيه رابطة المحترفين الإماراتية للكرة، افتتاح الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 في 3 سبتمبر المقبل، ببطولة كأس الخليج العربي، على أن تنطلق منافسات مسابقة دوري الخليج العربي يوم 8 أو 9 من الشهر نفسه، حدد اتحاد الكرة الماليزي تاريخاً مبدئياً في الأول من سبتمبر المقبل، لإعادة تشغيل الدوري الممتاز للموسم الحالي، بعد تخفيض عدد المباريات المتبقية إلى النصف لتصبح 11 مباراة فقط، على أن يتم تتويج البطل في نهاية الأسبوع الأخير من الشهر نفسه.

ووفق التعديل الجديد، سيكون على الفرق إكمال سبع جولات متبقية، في 26 يوماً تقريباً، بواقع مباراة كل 3 إلى 4 أيام، مع عودة الأندية إلى التدريبات الفردية للاعبيها منتصف يونيو الماضي، بهدف زيادة المساحة الزمنية للمنتخب الماليزي، بقيادة المدرب تان تشنغ هوي، للتحضير لمنتخبنا الوطني، إذ من المقرر أن يستدعي قائمة لاعبيه للقاء «الأبيض» وفيتنام يومي 8 و13 أكتوبر 2020، أواخر سبتمبر المقبل.

عودة المدرب

فيما نجح أخيراً الاتحاد الإماراتي في التعاقد مع المدرب الكولومبي خورخي بينتو، لقيادة منتخبنا الوطني، يخطط الاتحاد التايلاندي للكرة، لعودة الياباني أكيرا نيشينو مدرب منتخب تايلاند أوائل أغسطس المقبل، في ظل استمرار حظر تايلاند لرحلات طيران الركاب لمكافحة فيروس «كورونا»، مع السماح لمجموعات معينة من الأفراد بالطيران إلى البلاد.

وإذا حصل بينتو، على الضوء الأخضر، فسيتعين عليه الذهاب إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوماً بعد وصوله، ليبدأ بعدها العمل مع منتخب تايلاند، والذي يبدأ مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة خلال أكتوبر المقبل، وهناك أمل كبير بأن يتم تخفيف القيود المفروضة على حركة الطيران في هذا الوقت.

ودية المتصدر

أما منتخب فيتنام المتصدر، فاعتذر عن خوض مباراته الودية التي كانت مقررة مع المنتخب العراقي في 8 أكتوبر المقبل، بعد فشله في الحصول على موافقة السلطات الحكومية على خوض المباراة، بسبب الإجراءات الحالية لمواجهة فيروس «كورونا»، ويبحث الاتحاد الفيتنامي حالياً عن مباراة ودية ثانية، نظراً لأهمية المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية، والمحددة بشكل نهائي للمؤهلين إلى الجولة الحاسمة لتصفيات كأس العالم، والمشاركة في النهائيات الآسيوية المقبلة في الصين.

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