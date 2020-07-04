اتحاد الكرة يُعمم البروتوكول الصحي على الأندية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عمم اتحاد الكرة البروتوكول الصحي على جميع الأندية، حيث سيتم تطبيقه مع العودة للتدريبات بداية من 11 الجاري.

وشكل الاتحاد لجنة للإشراف على تطبيق البروتوكول برئاسة الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي، وضمت كلاً من الدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس اللجنة.

والدكتور أحمد إبراهيم عضو اللجنة، ومحمد النقبي من إدارة المسابقات، ومبخوت الهاجري من الرابطة، ومحمد أحمد مقرراً. وذكر الدكتور مصطفى الهاشمي أن البروتوكول يتضمن كل الإجراءات والمعايير التي يجب اتباعها والالتزام بها خلال التدريبات، وأكد أن اللجنة ستقوم بمتابعة تنفيذه مع الأندية لضمان سلامة الجميع.

وسينظم اتحاد الكرة ورشة للأندية الأربعاء المقبل «عن بُعد»، لشرح آلية تطبيق البروتوكول، وسيتعين على الأندية تعيين مسؤول اتصال بين النادي واتحاد الكرة.

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