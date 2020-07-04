دبي جاهزة لاستقبال ضيوف العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت دبي جاهزيتها لاستقبال العالم، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس «كورونا» المستجد، حيث عادت الحياة إلى جميع مرافقها، ودب النشاط في جميع أنحاءها عبر فعاليات مختلفة، موجهة رسالة تفاؤل إلى العالم بصنع مستقبل أفضل. وحرصت طيران الإمارات على تقديم مبادرة تؤكد هذه المعاني في الملاعب الرياضية، عبر ارتداء أعضاء فريق نادي أولمبيك ليون لكرة القدم، أحدث شركاء طيران الإمارات، قمصاناً فريدة لمرة واحدة، عليها عبارة «Dubai is open» في إشارة إلى فتح أبواب دبي لاستقبال الزوار، وذلك في ودية الفريق أمام أو جي سي اليوم باستاد غروباما، وهي المباراة الأولى للفريق في عقد الرعاية.

وسيتم بث المباراة مباشرة على شاشة «+ Canal» في فرنسا، وتم إعداد القمصان الخاصة التي تحمل عبارة «Dubai is open» بتعليمات من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بهدف نشر رسالة للعالم مفادها أن دبي ترحب بزوارها، في أعقاب إعلان حكومة دبي أن المدينة جاهزة لاستقبال السياح ورجال الأعمال اعتباراً من 7 الجاري، كما ستظهر عبارة «Dubai is open» على اللوحات الإلكترونية في استادات جميع الأندية التي ترعاها طيران الإمارات في أوروبا، بما فيها ريال مدريد وأرسنال.

وأصبح طيران الإمارات الراعي الرسمي الرئيسي لنادي أولمبيك ليون اعتباراً من الأول من يوليو ، وسوف يظهر شعارالناقلة الرسمي «Fly Better» على قمصان لاعبي الفريق مع انطلاق الموسم الجديد في فرنسا.

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