حمدان بن محمد: والد محمدوف بطل .. ربّى بطلاً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التعزية إلى بطل الفنون القتالية المختلطة، حبيب نور محمدوف وإلى عائلته، في وفاة والد اللاعب الروسي، متمنياً له أن يبقى قوياً. وقال سمو ولي عهد دبي، في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اليوم (أمس) خسرنا بطلاً، ربّى بطلاً، تعازي الحارة لك (محمدوف) ولعائلتك.. ابقَ قوياً».

وتوفي عبد المنعم قديروف «57 عاماً» والد الروسي حبيب نور محمدوف نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، وهو يُعدّ شخصية مرموقة في عالم الرياضات القتالية في جمهورية داغستان، بالإضافة إلى نجله حبيب، وساهم بتكوين العشرات من الأبطال على الصعيد العالمي في المصارعة والفنون القتالية المختلطة.

وبعد إصابته بالفيروس، نُقل عبد المنعم قديروف إلى موسكو منتصف مايو بحال حرجة، ودخل مرتين في غيبوبة، بعد معاناته من مشكلات في القلب.

ولجأ نور محمدوف «31 عاماً» الذي لم يخسر ضمن الوزن الخفيف في بطولة «يو أف سي»، «بطولة القتال القصوى» في مايو الماضي إلى موقع «انستغرام» لحث الناس على الانضباط والاستماع إلى الأطباء خلال جائحة «كورونا».

وفي فيديو نشره على حسابه الذي يتابعه أكثر من 20 مليون شخص، قال: إن الأطباء «يتوسلون» الناس للبقاء في منازلهم، والوضع صعب جداً، لدي شخصياً أكثر من عشرين من أقاربي كانوا في العناية المركزة، كثيرون منهم تركونا.

وتابع: «يجب أن نكون اليوم موحدين أكثر من أي وقت مضى، وأن نظهر شجاعتنا، وانضباطنا، المستشفيات مزدحمة، هناك الكثير من المرضى والوفيات».

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