«الشارقة الرياضي» يدعو إلى الترشيد

المصدر: (الشارقة - وام)

دعا مجلس الشارقة الرياضي إلى الاستخدام الأمثل للطاقة وتخفيض الأحمال في وقت الذروة، وذلك تأكيداً لمكانة الإمارة الحضارية وريادتها في الحفاظ على ترشيد الموارد واستدامة البيئة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل «ترشيد استهلاك الماء والكهرباء» التي تم تنظيمها أمس من خلال برنامج الاتصال المرئي «زووم» بحضور عدد من مسؤولي الصيانة في أندية الإمارة تضامناً مع مبادرة ساعة الترشيد لهيئة كهرباء ومياه الشارقة.

وقدمت الورشة المهندسة الكهربائية منى الشمسي من قسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة بالمجلس.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إن ثقافة الترشيد تعتبر أمراً أساسياً للحفاظ على الموارد واستدامتها في الأندية الرياضية بالإمارة، من أجل ترسيخ أهمية المحافظة على الطاقة، ورفع كفاءة المنشآت، وتوعية العاملين والمسؤولين لنشر هذه الثقافة.

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