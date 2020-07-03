اتحاد الكرة يُعمم الدليل الاسترشادي على الأندية قبل العودة إلى التدريبات

المصدر: البيان الإلكتروني

عمم اتحاد الإمارات لكرة القدم الدليل الاسترشادي ( البروتوكول ) على جميع الاندية ، حيث سيتم تطبيقه مع العودة لممارسة التدريبات بدءاً يوم 11 يوليو الجاري وفقاً لقرار مجلس الإدارة في اجتماعه السادس المنعقد يوم الإثنين الماضي وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .

وحرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على متابعة تنفيذ البروتوكول بقرار تشكيل لجنة للإشراف على تطبيقه برئاسة الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي والدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس لجنة الطب الرياضي ، والدكتور أحمد إبراهيم عضو لجنة الطب الرياضي ، ومحمد النقبي من إدارة المسابقات ، ومبخوت الهاجري من رابطة دوري المحترفين الإماراتية ، أعضاء اللجنة ، محمد أحمد السيد ( مقرراً ) .

وأشار الدكتور مصطفي الهاشمي أن الدليل الاسترشادي يتضمن كل الإجراءات والمعايير والشروط التي يجب اتباعها والالتزام بها خلال ممارسة التدريبات .

وأكد أن اللجنة ستقوم بمتابعة تنفيذ البروتوكول مع الأندية لضمان تنفيذه بالطريقه التي تضمن سلامة كل المنتسبين ، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة سينظم ورشة عمل يوم الأربعاء المقبل بنظام الاتصال المرئي "عن بُعد" بحضور ممثلي الأندية ، حيث سيتم شرح آلية تطبيق البروتوكول والرد على كافة الاستفسارات علماً أن البروتوكول قابل للتحديث المستمر مع الجهات المختصة بالدولة .

وسيتعين على الأندية تعيين مسؤول اتصال ليكون حلقة الوصل بين النادي واتحاد كرة القدم .

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