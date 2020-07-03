مشاركة الإمارات في بطولة العالم الجامعية الالكترونية لكرة القدم

المصدر: وام

قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم العالي المشاركة في بطولة العالم الجامعية الإليكترونية لكرة القدم الافتراضية لعام 2020 التي ستقام "عن بعد "خلال الفترة من 6 إلى 16 يوليو الجاري عبر تطبيق الاتصال المرئي.

يمثل الإمارات في هذه بطولة الطلاب اللاعبان سالم على المرزوقي من كليات التقنية العليا، وعبدالله خليفة الحبسي من جامعة خليفة في بطولة الطلاب، فيما تمثل اللاعبة مها سيف البريكي من جامعة زايد الامارات في بطولة الطالبات.. ومن المنتظر ان تقام المنافسات بين 32 لاعبا و12 لاعبة على مستوى العالم في بطولتين منفصلتين ستقامان على مدار 11 يوما من المنافسات القوية والمثيرة.

ونظرا لأهمية تلك البطولة أكد أوليج ماتيتسين رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجامعية في الألعاب التنافسية " فيزو" أن الجميع يتحرك بتفاؤل في ساحة الرياضات الاليكترونية، مشيرا إلى أن مجال المرأة يحظى بتمثيل مميز في دول آسيا مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية والصين وماليزيا والهند، وأن هذا الأمر يدعو للإعجاب، وأنه سيتم بث منافسات البطولة على أكثر من منصة وبرنامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي أبرزها الفيسبوك وتويتش ويوتيوب.

وأجريت القرعة أمس حيث تم توزيع الطلاب الـ 32 على 8 مجموعات، حيث يلعب سالم المرزوقي في المجموعة الأولى التي تضم معه جواو جولارت من البرتغال، ونيكولاس بريزولا من الارجنتين، وزكاري ماركو من استراليا، وحل عبد الله الحبسي في المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من هابي انانم من كندا، وجوز ليسيا من المكسيك، وسير شيخ من ايران..و بالنسبة للطالبات فقد تم توزيعهن على مجموعتين وحلت مها سيف البريكي في المجموعة الثانية التي تضم معها 5 لاعبات أخرى من زامبيا والبرازيل والمملكة العربية السعودية والهند وأستراليا. وتشارك في البطولة 4 دول عربية فقط هي الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان.

من ناحيته أكد الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي أن الامارات تحرص على المشاركة في مثل هذه التظاهرات العالمية لإتاحة الفرصة أمام أبنائها وبناتها من أجل التنافس وإبراز الطاقات، والتواصل مع باقي دول العالم، وأن التواجد على منصات التتويج أحد الأهداف من تلك المشاركة، في ظل الثقة الكبيرة في لاعبي ولاعبات الإمارات، وقال: "نحن نعمل بجد واجتهاد على الارتقاء بالرياضة الجامعية الاماراتية لتواكب مثيلاتها في كافة دول العالم المتقدم، مسترشدين بفكر ودعم قادتنا، ورؤيتهم الثاقبة في البحث عن "الرقم واحد" في كافة المجالات.

في نفس السياق أكد حمد كرم الكعبي الأمين العام لاتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم العالي أن البطولة تحظى باهتمام دولي كبير، وأن المشاركة بها تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد للبروز على المستوى العالمي، ولا سيما أن الامارات تعد مركزا إقليميا للرياضة الجامعية من خلال رئاسة الدكتور سعيد حمد الحساني للاتحاد العربي، وتقوم بدور فعال في تعزيز مكانة الرياضات الجامعية، وتقوية أواصر الصداقة والمنافسة الشريفة بين كافة الطلاب العرب.

وأضاف علي الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد أنه تم اختيار افضل العناصر من الطلبة والطالبات لتمثيل الدولة في هذا الحدث العالمي الكبير، بعد اجراء تصفية بينهم من قبل اللجنة الفنية للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، وذلك لتحقيق افضل النتائج في البطولة والسعي لحصد الميداليات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز