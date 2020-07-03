عدنان حسين يرحل عن حتا

المصدر: دبي-علي الظاهري

أعلن اللاعب عدنان حسين رحيله عن نادي حتا بعد 4 سنوات قضاها في قلعة "الإعصار"، لينضم إلى قائمة المغادرين عن النادي التي ضمت كل من: محمد جمال والحارس عبيد ثاني واللاعب محمد طالب والبرازيلي نيلتون ميرا.

وودع عدنان حسين "34 عاماً" النادي، قائلاً: "أودع نادي حتا بكل حب وتقدير واحترام، شكراً لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على الدعم اللا محدود، شكراً لكل من ساندني ووقف إلى جانبي، وشكراً لمجلس إدارة نادي على ثقتهم بي في الفترة السابقة وأعتز بالفترة الماضية التي قضيتها في صفوف النادي وأتمنى التوفيق للنادي في الفترة المقبلة.. وغداً سيكون بداية مرحلة جديدة.".

وخاض عدنان حسين عدة تجارب في دورينا مع شباب الأهلي ونادي الإمارات، وحقق مع هذه الفرق بطولات، إلى جانب المشاركة مع بني ياس والنصروالوصل قبل الإنتقال إلى آخر محطاته في حتا.

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