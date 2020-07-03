عبيد ثاني ومحمد طالب يودّعان حتا

المصدر: دبي-علي الظاهري

أعلن الحارس عبيد ثاني وزميله اللاعب محمد طالب رحيلهما عن نادي حتا بعد انتهاء عقدهما مع "الإعصار".

ونشر ثاني في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" رسالة أعلن فيها عن نهاية علاقته بالفريق بعد نحو 5 سنوات، وودع أسرة النادي وجمهوره، قائلاً: "شكراً لكل من استقبلني في هذا الكيان ولجماهير نادي حتا على دعمهم لي المتواصل.. شكراً لإدارة النادي، أنتم من جعلني الأفضل في موسم من المواسم.. شكراً لكم."

ونشر زميله محمد طالب رسالة في حسابه مثمناً دعم الجميع طوال الفترة الماضية، حيث عبر عن شكره وامتنانه للجميع، قائلاً: أشكر جمهور حتا ومحبي هذا الكيان.. قضيت أجمل 3 مواسم مع نادي حتا وأتمنى لهم التوفيق".

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