إيقاف خصم 40 % من رواتب اللاعبين

المصدر: (دبي ـ العوضي النمر)

قرر اتحاد الكرة إيقاف قراره السابق بخصم 40% من رواتب اللاعبين والذي تم اعتماده في ذروة انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي، وما ترتب عليه من توقف النشاط الرياضي وتأثر إيرادات التسويق والاستثمار بالأندية، وغياب اللاعبين عن المران بسبب «كوفيد 19». جاء القرار وفق توصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين برئاسة هشام الزرعوني. ويأتي القرار الذي يسري من 11 الجاري موعد استئناف الأندية لنشاطها الكروي، وفق توجهات الاتحادين الدولي والآسيوي بطلب إيقاف أي قرارات بتخفيض مرتبات اللاعبين بعد عودة النشاط الكروي للملاعب سواء بالتدريبات أو المباريات.

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