ترخيص 13 نادياً.. والظفرة في الانتظار

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

قررت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية الإماراتية في اجتماعها أمس «عن بُعد» منح الترخيص لشركات كرة القدم في 13 نادياً هي شباب الأهلي، الوحدة، العين عجمان، النصر، اتحاد كلباء، الوصل، الشارقة، بني ياس، خورفكان، الجزيرة، الفجيرة، وحتا، وقررت اللجنة عدم إصدار ترخيص محلي لشركة الظفرة لعدم اجتياز المعيار المالي وستكون أمامها فرصة لتقديم طلب الاستئناف خلال 5 أيام من تاريخ استلام قرار لجنة التراخيص الابتدائي، وستخضع جميع شركات كرة القدم لتقييم الاتحاد الآسيوي، لإصدار قرارات الترخيص القاري خلال أكتوبر المقبل.

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