الشارقة يجدد للعنبري موسمين
جددت شركة نادي الشارقة لكرة القدم، أمس، عقد عبد العزيز العنبري مدرب الفريق الأول لموسمين، وتم التوقيع على العقد، بحضور عبد الله العجلة رئيس الشركة، وأمضى العنبري 3 مواسم مع الفريق،حقق فيها نجاحات لافتة، أهمها الفوز بدرع الدوري موسم 2018 / 2019، بعد 23 سنة من آخر لقب للدوري، ولأول مرة في عصر الاحتراف. ووجه العنبري الشكر لإدارة النادي على تجديد الثقة متمنياً استمرار الانتصارات وتحقيق إنجازات للنادي بالمرحلة المقبلة ،وقال: دعمنا الفريق على صعيد المواطنين ولازال البحث مستمر عن المميزين من الأجانب.
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