الشارقة يجدد للعنبري موسمين

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

جددت شركة نادي الشارقة لكرة القدم، أمس، عقد عبد العزيز العنبري مدرب الفريق الأول لموسمين، وتم التوقيع على العقد، بحضور عبد الله العجلة رئيس الشركة، وأمضى العنبري 3 مواسم مع الفريق،حقق فيها نجاحات لافتة، أهمها الفوز بدرع الدوري موسم 2018 /‏‏ 2019، بعد 23 سنة من آخر لقب للدوري، ولأول مرة في عصر الاحتراف. ووجه العنبري الشكر لإدارة النادي على تجديد الثقة متمنياً استمرار الانتصارات وتحقيق إنجازات للنادي بالمرحلة المقبلة ،وقال: دعمنا الفريق على صعيد المواطنين ولازال البحث مستمر عن المميزين من الأجانب.

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