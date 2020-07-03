الوحدة يبدأ الفحوصات الطبية للاعبين

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

بدأت شركة الوحدة لكرة القدم إجراء الفحوصات الطبية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك استعداداً لتدشين فترة الإعداد، التي تنطلق 11 يوليو الجاري تحضيراً للموسم الجديد.ويجري لاعبو الوحدة الفحوصات الطبية الدورية، إضافة إلى فحوصات فيروس «كورونا» المستجد للاطمئنان على سلامة جميع اللاعبين.

وكان الوحدة قد أعلن إقامته معسكراً داخلياً في مدينة أبوظبي اعتباراً من أول أغسطس المقبل لتجهيز الفريق لخوض منافسات الموسم، في ظل الصعوبات بخوض معسكر خارجي نتيجة الظروف الراهنة.

من ناحية أخرى، تواصل إدارة الشركة دراسة ملفات عدد من المدربين، للتعاقد مع مدير فني لقيادة الفريق الموسم المقبل خلفاً للإسباني مانويل خيمينيز، الذي انتهى عقده بنهاية الموسم المُلغى، إذ تسعى للاستقرار على المدرب خلال الفترة المقبلة لقيادة فترة الإعداد.

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