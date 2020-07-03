«النصر» يدشّن تحضيرات الموسم بالفحوصات الطبية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

دشن نادي النصر تحضيراته للموسم الجديد بالفحوصات الطبية صباح أمس، حيث بدأ «العميد» إجراء الفحوصات الشاملة للاعبين والأوزان على مجموعات بحضور المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش الذي وصل من بلاده خلال الأيام القليلة الماضية.

وضمت المجموعة الأولى التي أنهت الفحوصات، أبرز نجوم الفريق يتقدمهم طارق أحمد ومحمود خميس ومحمد فوزي والبرتغالي توزي والحسين صالح ومحمد الجسمي.

ويواصل «النصر» إخضاع لاعبيه للفحوصات الطبية الشاملة والتي من بينها اختبار الكشف على فيروس «كوفيد 19» للتأكد من سلامتهم قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية 11 من الشهر الجاري وذلك بعد غياب 116 يوماً ووفقاً للإجراءات الحكومية ولقرار اتحاد الإمارات لكرة القدم، الذي سمح بعودة تدريبات الأندية اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل.

استعدادات

واستعداداً لانطلاق تحضيرات الموسم الجديد، قام النصر بإعداد البروتوكول الصحي، عملاً بتعليمات مجلس دبي الرياضي، وهو إجراء إجباري للحفاظ على صحة اللاعبين وسلامتهم، كما قام النصر بتعقيم كافة المرافق، وتعليق عبارات إرشادية في أروقة المكاتب وغرف تبديل الملابس.

وكان النصر أجرى آخر مران جماعي في 16 مارس الماضي، قبل تعليق النشاط الرياضي، بسبب الجائحة، واعتمد الفريق على التدريبات المنزلية، وطيلة الابتعاد عن التدريبات الجماعية التزم لاعبو العميد ببرامج تدريب خاصة، للتقليل من الآثار السلبية لفترة التوقف الطويلة.

راحلون

وتفيد متابعة «البيان الرياضي»، أن النصر ضم اسمين جديدين لقائمة المغادرين، بهدف منحهما فرصة اللعب في الأندية التي ترغب في خدماتهما، وهما الظهير الأيمن هزاع سالم، الذي تعاقد معه العميد في الموسم الماضي، قادماً من الوصل، لكنه لم يحصل على فرصة للعب ضمن التشكيلة، إلا في مناسبات قليلة، خصوصاً بعد التعاقد مع محمد فوزي من الجزيرة، وهو المرشح ليكون اللاعب الأساسي في هذا المركز، أما اللاعب الثاني، فهو اللاعب الواعد محمد سرواش، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر.

وتضم قائمة المغادرين في النصر حتى الآن، الإسباني ألفارو نيغريدو، بسبب نهاية عقده، وخالد جلال، الذي تمت إعارته إلى خورفكان لمدة موسم واحد، والمدافع مبارك سعيد، الذي انتقل بدوره إلى اتحاد كلباء بنظام الإعارة، إضافة إلى المهاجم سالم صالح، ولاعب الوسط محمد إبراهيم الجسمي.

من جهة أخرى، تواصل اللجنة الفنية بالنصر، مفاوضة أكثر من لاعب لاستكمال حلقة الأجانب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يسعى العميد لتعزيز صفوفه بلاعبين اثنين، أحدهما مهاجم أيسر وآخر لاعب وسط، بعد ضمه رسمياً، الأرجنتيني سيباستيان تيغالي، والذي سيتم قيده بجنسيته الإماراتية، ما يمنح الفريق فرصة التعاقد مع لاعب أجنبي إضافي.

مبادرة رائعة

ظهر نجوم النصر المواطنون، من خلال مقطع فيديو نشره النصر على حسابه الرسمي، وهم يستقبلون المصلين أمام مسجد النادي، ويوزعون سجادات الصلاة على رواده، تزامناً مع إعادة فتح المساجد، بعد الإجراءات الاحترازية.

ووجدت اللفتة الرائعة من نجوم العميد، تفاعلاً إيجابياً، وإشادة واسعة من متابعي حسابات النصر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب حساب «بومطر» في تويتر: «إبداع وتميز يستحق ميدالية»، وقال «نصراوي جداً»: «أكثر من مجرد نادٍ»، فيما علق أحمد الجناحي قائلاً: «الله يجازيكم كل خير».

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