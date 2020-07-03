ملتقى «دبي الرياضي» و«لا ليغا» يناقش خطط تعافي الأندية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ناقش مجلس دبي الرياضي، ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) خطط وآليات تعافي الأندية وشركات كرة القدم من تداعيات جائحة (كوفيد 19) «كورونا»، من خلال استعراض التجربة الإسبانية الرائدة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع شركة «انسبراتوس».

وشارك في الملتقى 169 شخصاً من المعنيين بكرة القدم من مختلف دول العالم، تقدمهم المديرون التنفيذيين في أندية دبي، وممثلي الأندية الإسبانية وعدد من الإداريين والمدربين في الأندية المحلية والإعلاميين.

أهداف

وتحدث في الملتقى الذي يأتي في إطار سياسة مجلس دبي الرياضي، للاستفادة من التجارب الناجحة، وتوفير الفرصة لأندية وشركات كرة القدم في دبي، للتواصل مع نظيراتها المحترفة من أصحاب التجارب الناجحة ، كل من: علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، ومايتي فينتورا المدير الإداري لرابطة دوري المحترفين الإسباني لكرة القدم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرانكو سيجارا مدير التذاكر والعلاقات في نادي فالنسيا الإسباني، وفريديريكو جونزاليس مستشار نادي ريال أوفيديو، وفرنشيسكو أرنو المدير الفني لنادي ريال أوفيديو، إلى جانب المديرين التنفيذيين لأندية وشركات كرة القدم بدبي وهم:

سعيد علي العامري المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، ود. خالد محمد الزاهد المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، وحميد يوسف عضو مجس إدارة شركة الوصل لكرة القدم ومدير الفرق الأول، وعلي عبد الله سعيد البدواوي المدير التنفيذي لشركة حتا لكرة القدم، وأدار الحوار سامي عبد الإمام أخصائي الإعلام بمجلس دبي الرياضي ودانيل باريجا من (لاليغا).

أهمية

وتم تأكيد أهمية التواصل والاستفادة من التجارب العالمية، وأهمية عودة كرة القدم إلى المكانة التي تحتلها على الصعيدين المجتمعي والاقتصادي، والتأثير الكبير الذي تلعبه على الجماهير، الذين يمثلون مختلف شرائح المجتمع.

كما تم استعراض آلية تعامل الأندية الإسبانية مع تجديد عقود اللاعبين، التي انتهت يوم 30 يونيو الماضي، حيث تم الاتفاق على استكمال العقد لنهاية الموسم الجاري، وكذلك الحال مع عقود إعارة اللاعبين للأندية الأخرى، كما تم مناقشة قضية رواتب اللاعبين والتفاوض مع اللاعبين بشأن تخفيض رواتبهم خلال الفترة المقبلة، وأيضاً التغييرات التي ستتم على عقود اللاعبين ومن بينها تحديد موعد انتهاء عقد اللاعب حسب نهاية الشهر الأخير في جدول المنافسات أو مع ختام الموسم تحسباً لأي توقف للموسم الرياضي مستقبلاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز