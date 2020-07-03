«الأولمبية» تستعرض إجراءات «طوكيو 2021»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

بحثت اللجنة الأولمبية الوطنية استعدادات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بالعاصمة اليابانية «طوكيو 2021»، إذ استعرضت مع اللجنة المنظمة للألعاب مستجدات الأمور التنظيمية كافة، لاسيما الإجراءات الاحترازية.

وحضر الاجتماع الذي عُقد بتقنية الاتصال المرئي أول من أمس أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية، وبطي العبدولي مدير متابعة الأداء والتطوير باللجنة، وكلّ من ميشال كمروف مسؤول العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية الدولية عن غرب آسيا، وغبريال اندريد المسؤول اللوجستيي للقرية الأولمبية بطوكيو.

واستعرضت اللجنة الأولمبية جهود اللجنة المنظمة بطوكيو في ظل الظروف الراهنة، حيث تم التركيز على آليات حماية وسلامة الرياضيين .

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