النصر يضم هزاع سالم وسرواش لقائمة المغادرين

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ضم النصر الظهيرين الايمن والايسر هزاع سالم ومحمد سرواش لقائمة المغادرين ومنحهما موافقته للبحث عن تجربة جديدة بهدف الحصول على فرصة للعب بأحد اندية دوري الخليج العربي في ظل تراجع حظوظهم في تشكيلة العميد بعد التعاقد مع محمد فوزي و عودة محمود خميس من الخدمة الوطنية مع بداية الموسم.

وبذلك تتسع قائمة المغادرين في النصر لتشمل 10 لاعبين هم الاسباني الفارو نيغريدو بسبب نهاية عقده والتشيلي استيبان بافيز وخالد جلال وسالم صالح ومبارك سعيد ومحمد الجسمي هزاع سالم ومحمد سرواش اضافة الى الشقيقين خليفة وعامر مبارك.

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