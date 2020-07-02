"المحترفين " ترفض الترخيص لشركة الظفرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت لجنة التراخيص الابتدائية، التابعة لنظام تراخيص الأندية الإماراتية، اليوم الخميس، قرارها بعدم منح ترخيص محلي لشركة الظفرة لكرة القدم، لعدم اجتياز المعيار المالي.

وستكون أمام شركة الظفرة، الفرصة لتقديم طلب الاستئناف خلال 5 أيام عمل، من تاريخ استلام قرار لجنة التراخيص الابتدائية.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري، لإصدار قرارات الترخيص المحلي الخاص بمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وترأس الاجتماع عمر الحاي الميدور، وحضره حمد الجنيبي، نائب الرئيس، وكل من أحمد المهيري، بركان خليفة، يوسف عزير، محمد حسن، أعضاء اللجنة.

وبعد الاطلاع على التقارير الخاصة بنظام التراخيص، قررت اللجنة منح الترخيص المحلي لشركات كرة القدم في شباب الأهلي، الوحدة، العين، عجمان، النصر، اتحاد كلباء، والوصل، الشارقة، بني ياس، خورفكان، الجزيرة، الفجيرة، حتا.

والجدير بالذكر أن جميع شركات كرة القدم، ستخضع لتقييم الاتحاد الآسيوي، وبحسب الجدول الزمني المعتمد لدورة التراخيص الحالية، فإنه سيتم إصدار قرارات الترخيص الآسيوي، خلال أكتوبر القادم.

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