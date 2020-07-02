«الإعلام الرياضي» تشارك في مؤتمر «دولي الصحافة الرياضية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شاركت جمعية الإعلام الرياضي في الإمارات في المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الذي أقيم اليوم عن طريق «فيديو كونفرس» بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الرياضية، والذي حمل عنوان «الصحافة الرياضية ما بعد وباء كورونا.. أي مستقبل؟».

وأكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في كلمته أن فيروس «كورونا» خلق ظرفاً استثنائياً لكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والتي تمثلت في تعليق أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف قائلاً: «التحدي الراهن كشف أهمية الصحافة الرياضية ووحدتها في هذه الظروف الصعبة وجاء هذا المؤتمر ليناقش مستقبل الصحافة الرياضية في ظل أزمة كورونا».

ومن جانبه، أكد جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية أن الأزمة الحالية تحتم وضع الخطط والرؤية المستقبلية للصحافة الرياضية.

وأضاف ميرلو: «الوباء غير طبيعة عملنا، كما خسر عدد من الصحفيين وظائفهم خلال هذه الأزمة العالمية، فيما توقفت الأنشطة الرياضية حول العالم، ما أثر على وسائل الإعلام الرياضية حول العالم، ووضع الجميع أمام ظرف جديد يحتم علينا الاستمرار في العمل على توفير كافة متطلبات الصحافة الرياضية وبث روح الوحدة والمساندة بين كافة الإعلاميين حول العالم».

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