الحمادي: الفلاح وكواترو إضافة لكرة الإمارات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

وصف يوسف إسماعيل الحمادي رئيس مجلس أدارة نادي الفلاح قرارات الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة التي صدرت اليوم بالمنصفة موجهاً الشكر للأندية الـ20 التي منحت أصواتها وأيدت صعود فريقي الفلاح وكواترو إلى دوري الدرجة الأولى .

واعرب الحمادي عن أمله في أن يكون الفلاح وكواترو إضافة حقيقية لكرة الإمارات وللمنتخبات الوطنية مشيراً إلى أنهم سيعملون على تنفيذ كافة الشروط المطلوبة .

كما أشار إلى أن الفلاح سيخوض مبارياته بملعب مدينة زايد، وقد خاطبنا الاتحاد بذلك ووجدنا الموافقة إلى جانب وجود فريق ( 19) سنة.

كما توقع أن يكون الفلاح فريقاً مؤثراً وفاعلاً في دوري الأولى وأشار إلى أن دعم مجلس ابوظبي الرياضي سيعزز فرص فرض الفريق وجوده بدوري الأولى

كما وجه الحمادي الشكر لرئيس اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وأعضاء لجانه على فكرة خصخصة اندية الشركات والمؤسسات والتي سيكون لها القدح المعلى في تطوير كرة الإمارات مستقبلاً .

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