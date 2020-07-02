الاستئناف تنظر في شكوى خورفكان الأحد

المصدر: دبي- العوضي النمر

تعقد لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة أول اجتماع لها، بنظام الاتصال المرئي عن بعد في السادسة من مساء الأحد المقبل برئاسة المستشار عادل الجنيبي، بعد إعادة تشكليها وتمديد فترة عملها من قبل الجمعية العمومية، للنظر في الاستئنافين المقدمين من نادي خورفكان، فيما يتعلق بقضية عيسى سعيد وماجد المسماري، وقرار تغريم النادي بسبب التأخر في تسليم عقد اللاعب.

يذكر ان تشكيل اللجنة الجديد شهد انضمام العضويين المحامي علي محمد المهري، والمحامي سعيد الغافري ليحلا بديلا للثنائي محمد علي الحمادي لمشاركته في عضوية مجلس إدارة نادي الشارقة، وهلال حمدان البدواوي وذلك لمشاركته في عضوية مجلس إدارة نادي حتا.

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