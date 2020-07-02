النصر يدشن تحضيراته للموسم الجديد بالفحوصات الطبية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

دشن النصر تحضيراته للموسم الجديد بالفحوصات الطبية صباح اليوم، حيث بدأ العميد إجراء الفحوصات الشاملة للاعبين والأوزان على مجموعات بحضور المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش الذي وصل من بلاده خلال الأيام القليلة الماضية.

وضمت المجموعة الأولى التي أنهت الفحوصات أبرز نجوم الفريق يتقدمهم طارق احمد ومحمود خميس ومحمد فوزي والبرتغالي توزي والحسين صالح وأحمد شمبيه ومحمد الجسمي.



و يواصل النصر إخضاع لاعبيه إلى الفحوصات الطبية الشاملة والتي من بينها اختبار الكشف على فيروس كوفيد 19 للتأكد من سلامتهم قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية 11 من الشهر الجاري وذلك بعد غياب 116 يوما ووفقا للإجراءات الحكومية ولقرار اتحاد الإمارات لكرة القدم، الذي سمح بعودة تدريبات الأندية بداية من السبت

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