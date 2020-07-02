اتحاد الكرة يوقف قرار خصم 40% من اللاعبين

المصدر: دبي- العوضي النمر

قرر اتحاد كرة القدم إيقاف قراره السابق بخصم 40% من رواتب اللاعبين والذي تم اعتماده في ذروة انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي، وما تترتب عليه من توقف النشاط الرياضي وتأثر إيرادات التسويق والاستثمار بالأندية، وغياب اللاعبين عن المران بسبب الجائحة العالمية "كوفيد 19” وذلك وفق توصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين برئاسة هشام الزرعوني.

ويأتي هذا القرار الذي يسري من 11 يوليو الجاري موعد استئناف الأندية لنشاطها الكروي، ووفق توجهات الاتحادين الدولي والآسيوي بطلب إيقاف اية قرارات بتخفيض مرتبات اللاعبين بعد عودة النشاط الكروي للملاعب سواء بالتدريبات او المباريات.

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