العنزي يشارك في البهجة مع «أصحاب الهمم»

المصدر: العين - البيان الرياضي

أعرب مهند العنزي، مدافع فريق نادي العين، عن سعادته البالغة وفخره بمشاركة أصحاب الهمم، من أبطال الأولمبياد الخاص، الحصة التدريبية المسائية، التي جرت مساء أمس، «عن بعد»، عبر المنصة الافتراضية، وارتسمت ملامح البهجة والفرح على وجوه الجميع وهم يشاركون في التدريبات.

وكان نجم فريق العين، الحاصل بكالوريوس الإعلام، إلى جانب الرخصة التدريبية قد أشرف على تدريب فريقي كرة القدم للرجال والسيدات، الأمر الذي أسعد الجميع ومنحهم الحافز الكبير، خلال الجرعة التدريبية.

وقال مهند العنزي، إن قيم ومبادئ نادي العين، تدفع كل منتمٍ لهذا الكيان الشامخ إلى المشاركة الفاعلة في المبادرات الخلاقة والفعاليات المجتمعية الداعمة لشعب الإمارات الوفي، سعياً لترسيخ مفهوم النادي الشامل، الذي لا يقتصر عطاؤه على الجوانب الرياضية فحسب، لذلك فإن جميع لاعبي الفريق تجدهم أكثر رغبة في المشاركة، خلال المناسبات التي ترتبط بخدمة المجتمع، وتجسد المعاني الحقيقية لرسالة الإنسانية في وطني الإمارات.

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