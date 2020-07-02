الجزيرة يوافق على تمديد اعارة العتيبة لخورفكان

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

وافقت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة على طلب خورفكان بتمديد اعارة اعارة المدافع عيسى العتيبة للموسم الكروي القادم

وكان العتيبة قد انضم لصفوف نسورخورفكان خلال التسجيلات الشتوية الماضية قبيل تفشي فيروس " كورونا " وذلك بعد نهاية اعارته من الجزيرة لبني ياس ليخوض مع خورفكان عدد من مباريات مرحلة الاياب ضمن مسابقة دوري الخليج العربي .

وكان خورفكان قد استعار قبل أيام لاعب النصر خالد جلال وتتجه النية غلى تجديد عقود ثلاثة من اللاعبين الاجانب في الفترة القادمة ، الجدير بالذكر ان خورفكان تعاقد مع المدرب الاسباني راؤول كانيدا خلفاً للصربي جوران .

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