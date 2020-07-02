"البيان الرياضي" ينفرد.. اللجوء للتصويت لحسم قبول عضوية كواترو والفلاح

المصدر: دبي – العوضي النمر

لجأت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة والتي عقدت ظهر اليوم عن طريق الاتصال المرئي عن بعد، للتصويت لقبول عضوية ناديا الدرجة الثانية "كوارتو والفلاح" بعد أن اشتد النقاش بين أعضاء العمومية، حيث اتعرض عدد من ممثلي الأندية على كيفية قبول العضوية دون استكمال إجراءات الإشهار رسميا، وعلى كيفية مساوة أندية حكومية بأندية خاصة في الحقوق والواجبات، وعلى قبول عضوية اندية لا تملك مقار ولا ملاعب تقام عليها المباريات.

وطمأن مسؤولي اتحاد الكرة أعضاء العمومية بأن الأعضاء الجدد لن يتمتعون بأية امتيازات بسبب قبول عضويتهم حيث لن يترشح منهم أحد لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة ولن يتم تصعيدهم للدرجة الأولى إلا بعد استيفاء كافة الشروط المحددة من قبل اتحاد، أما من ناحية الملاعب فيمكن لهذه الأندية تأجير ملاعب رسمية لمبارياتها تسهيلا عليها في بداية مراحل اشهارها.

وبعد نقاش ساخن من أصحاب وجهتي النظر تم اللجوء للتصويت السري والذي أسفر عن موافقة 20 ناديا على قبول عضوية "كواترو والفلاح" مقابل 9 أصوات معارضة فيما إمتنع ناد عن التصويت، لينتصر صوت الديمقراطية، ويتم تفويض اتحاد الكرة بقبول عضوية الناديين بعد استيفائهم للشروط، الواجب توافرها في المشاركة بدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، ومنها اشهار النادي لدي الجهات المعنية، والتقيد بشروط القيد والتسجيل للاعبين وإيجاد ملعب قانوني والمشاركة بفريقين في مسابقات المراحل السنية.

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