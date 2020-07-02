الشارقة يجدد للعنبري موسمين

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

جددت شركة نادي الشارقة لكرة القدم عقد مدرب الفريق الأول عبدالعزيز العنبري لموسمين، وذلك في إطار دعم استقرار الفريق ومواصلة مسيرة نجاحاته، وتم التوقيع على العقد بين الطرفين نهار الخميس بحضور عبد الله العجلة رئيس الشركة.

وقضى العنبري 3 مواسم مع الفريق ابتداءً من منتصف اكتوبر 2017، حقق فيها نجاحات لافتة، أهمها الفوز بدرع دوري الخليج العربي موسم 2018-2019 بعد 23 سنة من آخر لقب للدوري، ولأول مرة في عصر الاحتراف.

ووصل العنبري بقيادته لفريق الشارقة خلال 3 مواسم إلى 89 مباراة وتمكن من تحقيق نسبة تفوق 50% من الانتصارات في المباريات التي تولى فيها قيادة الفريق، وحقق الشارقة الفوز تحت إشرافه 44 مرة، بينما تعثر بالتعادل 19 مرة، والخسارة في 26 مباراة.

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