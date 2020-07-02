لفتة رائعة من لاعبي النصر مع إعادة فتح المساجد
نشر حساب نادي النصر مقطع فيديو يظهر نجوم العميد وهم يستقبلون المصلين أمام مسجد النادي ويوزعون سجادات الصلاة على رواده مع إعادة فتح المساجد بعد اتخاذ التدابير الاحترازية.
وكانت حكومة الإمارات، قد أعلنت عن بدء المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة اعتباراً من يوم أمس الأربعاء الأول من يوليو، مع استمرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر.
نجوم #العميد يستقبلون #المصلين أمام مسجد النادي ويوزعون #سجادات_الصلاة على رواده مع إعادة فتح المساجد بعد اتخاذ التدابير الاحترازية@ALNasrSC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/THnfplC2yw— البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 1, 2020
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