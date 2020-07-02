الحمادي: «الواسطة» لم تخدمني مع «السماوي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد خميس صالح إسماعيل الحمادي «جوكر» فريق بني ياس، أن «وساطة» والده صالح إسماعيل لاعب منتخبنا الوطني السابق ومشرف «السماوي» حالياً، لم تخدمه في مشواره مع الفريق، مستدلاً على ذلك بالصبر عدة سنوات، دون مشاركة مع الفريق الأول، ذاكراً أنه لعب فقط في الموسم الأخير أساسياً، بعد صبر واجتهاد، وأن «الواسطة»، قد تنفع اللاعب في التعاقد، ولكنها لا تنفعه في الملعب، لأنه يكون مطالباً، بإبراز قدراته.

وأضاف: والدي ساعدني كثيراً، لكن بالنصائح والدعم، ظل يطلب مني الصبر والاجتهاد، حتى نجحت في نيل مقعد أساسي بالتشكيلة والنجاح مع الفريق، وأشار الحمادي إلى أنه ممتن في تألقه، إلى المدرب الألماني السابق شايفر، الذي منحه الفرصة، وظل يشجعه ويدعمه، وقال إن جهود المدرب وخبرته الطويلة، ساهمت في تطوير مستواه، مع بقية زملائه اللاعبين خاصة الشباب.

توجه الإدارة

وقال خميس الحمادي «22 عاماً»، أن توجه إدارة النادي، هو بناء فريق من اللاعبين صغار السن، في وجود عناصر متميزة، من أصحاب الخبرة، أسهم في نيله مقعداً أساسياً مع الفريق، وقال: من الجيد أن يركز اللاعب على مركز واحد، لكن إجادة اللعب في عدة مراكز مهم أيضاً، لأن يسهل من مهمة المدرب عند الحاجة للتغيير.

وقال «جوكر السماوي»، إنه يفضل اللعب في «الارتكاز»، مؤكداً أنه ظل يلعب في هذا المركز منذ الصغر، ويجد نفسه فيه، لكنه لا يرفض توجيهات أي مدرب باللعب في مركز آخر.

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