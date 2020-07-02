«وزراء الرياضة العرب» يبحث تداعيات «كوفيد 19»

المصدر: القاهرة - وام

يعقد مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، «عن بُعد» الأحد المقبل، دورته العادية الـ 43 برئاسة موريتانيا، ويسبقها اليوم اجتماع لمكتبه التنفيذي، وذلك برئاسة مصر وعضوية كل من الإمارات والأردن وتونس والسعودية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين والكويت وليبيا.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أمس، بأن الاجتماع يأتي في إطار التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم بشأن التعامل مع تبعات جائحة «كوفيد 19» وما ترتب عليها من قيود وتجميد للفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية، وما يتطلبه الوضع الراهن من إيجاد بديل يمكن من خلاله تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية وكيفية دعم الشباب العربي في ظل جائحة «كورونا».

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