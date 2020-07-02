حتا يتعاقد مع العيناوي خالد خلفان

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعلن نادي حتا عن التعاقد مع اللاعب خالد خلفان قادماً من نادي العين لتمثيل الفريق الأول للكرة في الموسم الجديد، وتعتبر صفقة خلفان هي السابعة لحتا بعد ضمان البقاء في دوري الخليج العربي. يذكر أن حتا جدد إعارة عبد الله خميس من الوصل، وحمد المرزوقي من الظفرة، وتعاقد مع ياسر عبد الله من دبا الفجيرة، وعلي الرشيد من الظفرة، وحميد سالمين من العروبة، وعبد الله مال الله من الوصل، إضافة إلى تجديد عقود كل من اللاعب الصاعد راشد سالم، والمصري حامد محمود وحبيب يوسف.

اعتذار

على جانب آخر، قدم راشد حسن المشرف الإداري على الفريق الأول لكرة القدم بنادي حتا، اعتذاره إلى مجلس إدارة النادي عن مواصلة مهمته مع الإعصار خلال الموسم المقبل، وذلك بسبب ظروف العمل.

وأكد راشد حسن أن ظروف عمله قد تعيقه عن أداء مهمته مع الفريق، معبراً عن سعادته بالفترة الطيبة التي قضاها مع حتا، لا سيما مع الاحترافية العالية التي كانت السمة الأساسية في طريقة التعامل بينه وبين مجلس الإدارة ولاعبي الفريق.

وتمنى راشد التوفيق للإعصار خلال منافسات الموسم المقبل، وأن يقدم المستوى والأداء الجيد الذي يليق به وبإمكاناته.

ويعتبر راشد حسن من الكفاءات المميزة في قلعة «الإعصار» لما له من أدوار كبيرة ومهمة في دعم اللاعبين في مختلف الجوانب المعنوية والنفسية والفكرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز