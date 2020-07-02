أندية الساحل الشرقي تجري فحوصات «كورونا»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عززت أندية الساحل الشرقي من إجراءاتها الاحترازية بفُحوصات فيروس «كورونا»، حيث قام نادي دبا الحصن بإجراء مسحات لـ 90 من الموظفين والعاملين بالنادي، وذلك استباقاً لعودة النشاط الرياضي بالنادي. وفي خورفكان، عقدت لجنة متابعة عودة اللاعبين، اجتماعها الثاني وتم خلاله الاتفاق على العمل على تنظيم زيارة ميدانية، لتفقد الملاعب والصالة الرياضية المغلقة.

كما ناقش الاجتماع أيضاً، موضوع تقسيم عودة اللاعبين لثلاث فترات، وفقاً للمراحل السنية للاعبين، كذلك قررت اللجنة بداية المرحلة الأولى، بإجراء فحص طبي للاعبين قبل العودة، يذكر أن نادي اتحاد كلباء، كان قد أنشأ بوابات للتعقيم الذاتي، على مدخل المكاتب الإدارية.

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