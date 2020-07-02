ماهر جاسم يلتزم الصمت

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد اللاعب ماهر جاسم، أن قرار انتقاله من حتا إلى صفوف الحمرية، جاء عن اقتناع، لا سيما مع إصرار إدارة الفريق استقطاب أفضل العناصر من اللاعبين المواطنين والأجانب المُميزين، وذلك من أجل دخول منافسة الموسم الجديد بقوة.

وجاء انتقال قائد حتا السابق، مفاجأة كبرى لجماهير ناديه، لا سيما مع الأداء المتميز الذي كان يقدمه قبل أن يقرر تغيير وجهته عن قناعة، والرحيل من دوري الخليج العربي، حيث دوري الأضواء والشهرة، إلى أجواء دوري المظاليم، لكن ما حدث يرِسم علامات استفهام كثيرة حول أسباب هذا القرار، الذي لم يكشف عن دوافعه، مع العلم بأن اللاعب آثر الصمت في الفترة الحالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز