«قضاة الملاعب» نحو الموسم الجديد

المصدر: دبي- العوضي النمر

عاد «قضاة الملاعب» للمران اعتباراً من أمس، استعداداً لانطلاقة منافسات الموسم الكروي الجديد بداية من 3 سبتمبر المقبل ببطولة كأس الاتحاد، وجاءت بداية المران بشكل فردي «عن بُعد»، على أن تعود التدريبات الجماعية في مختلف مناطق الدولة بداية من يوم 11 يوليو الجاري، وفقاً لدليل استرشادي صحي (البروتوكول)، يتضمن كل الإجراءات والمعايير والشروط، التي يجب اتباعها، والالتزام بها خلال ممارسة التدريبات.

وستكون التدريبات عبارة عن لياقة بدنية عن بُعد، بمشاركة 50 حكماً وحكماً مساعداً من حكام الفريق الأول، في إطار حرص لجنة الحكام على المحافظة على الجاهزية البدنية للحكام، استعداد لانطلاقة الموسم الجديد، وجاءت بداية التدريبات بحصتين، الأولى بمشاركة 20 حكماً للساحة، فيما تضم الحصة الثانية من التدريبات 30 حكماً مساعداً، بواقع 40 دقيقة لكل حصة تدريبية.

ويتضمن برنامج التدريبات، الذي ينفذه مدربا اللياقة البدنية للحكام حسن عبد الله، وأحمد هلال مجموعة تدريبات إحماء وتدريبات لمرونة وتقوية عضلات الجسم، وتجرى تدريبات اللياقة البدنية على مجموعتين، نظراً لاختلاف تدريبات حكام الساحة عن تدريبات الحكام المساعدين، وفقاً للمجهود الأكثر، الذي يبذله حكم الساحة خلال إدارة المباراة.

ويتابع تدريبات اللياقة البدنية عن بعد، علي حمد البدواوي رئيس لجنة الحكام، وأعضاء اللجنة، وكذلك علي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني للحكام.

هدف

وأكد علي حمد البدواوي رئيس لجنة الحكام أن التدريبات تهدف للوصول لجاهزية الحكام البدنية.

وقال: الجزء الثاني من التدريبات يتناول الجانب الفني، ويتم خلاله عقد محاضرة نظرية لتحليل حالات تحكيمية من مباريات محلية ودولية، حيث يتم مناقشة الحكام في تقييمهم لكل حالة، والتأكيد على الدقة في اتخاذ القرار الصحيح، والعمل بروح الفريق الواحد، بالإضافة لاعتمادنا على نظام التعلم عن بعد، عبر النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة (FA-Net).

وأضاف: إلى جانب التدريبات البدنية للحكام، تم عقد ورش عمل خلال الفترة الماضية لمقيمي الحكام، بحيث يتم أولاً إرسال مباراة لكل مقيم لتقييم أداء الحكام، ونتلقى التقرير على النظام الإلكتروني، بعد ذلك يتم الاجتماع عن بعد، لمناقشة كل تقرير ومناقشة المقيمين، بهدف تطوير أداء التقييم.

تأكيد

وأكد البدواوي تجهيز قضاة الملاعب وإعدادهم بشكل جيد قبل استكمال منافسات الموسم الجديد، خصوصاً أن الحكام في حالة شبه توقف عن التدريبات باستثناء بعض التدريبات والاختيارات الفردية، التي تمت عبر المنصة الإلكترونية، من قبل الإدارة التنفيذية للجنة، خلال شهر رمضان الماضي، وتوقفت بسبب عدم اتضاح الصورة بالنسبة للمسابقات.

وقال رئيس لجنة الحكام إن فترة التوقف الطويلة، تحتاج لوقت لكي يتم الإعداد والتجهيز بشكل جيد، وقال: بشكل مبدئي قررنا صرف النظر عن المعسكر الخارجي، الذي كان يقام سنوياً لتجهز وإعداد الحكام لانطلاقة الموسم الجديد، وسيكون إعدادنا هذا الموسم الاستثنائي محلياً، نظراً للظروف التي يمر بها العالم حالياً .

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