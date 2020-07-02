تشكيل لجنة سقف رواتب اللاعبين

المصدر: دبي- العوضي النمر

شكل اتحاد كرة القدم، لجنة لمراجعة سقف رواتب اللاعبين خلال الفترة المقبلة، يترأسها يوسف حسين السهلاوي نائب رئيس الاتحاد، وتضم جمال المري نائب رئيس رابطة المحترفين، وهشام الزرعوني رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وسالم الشامسي رئيس اللجنة المالية، وأحمد درويش رئيس لجنة المسابقات، وستبدأ اللجنة اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل، من أجل إعادة تقييم المشروع، ودراسة السلبيات التي حدت من التطبيق الصحيح خلال الفترة الماضية، والسعي لتطبيقه بشكل سليم، بالتعاون مع المجالس الرياضية والأندية.

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