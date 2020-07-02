سليم عبد الرحمن يجهز قائمة «الأبيض»

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

كلفت لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة المدرب الوطني سليم عبد الرحمن بإعداد قائمة أولية للمنتخب الوطني الأول «الأبيض» تمهيداً لعرضها على الكولومبي لويس بينتو المدير الفني الجديد للمنتخب فور وصوله إلى البلاد بعد التعاقد معه لتدريب الفريق، وقيادة أول تجمع محلي للمنتخب بداية من 20 يوليو الجاري والذي سيتكون من مرحلتين، الأولى ستكون محلية وتستمر لما بعد عيد الأضحى المبارك، والثانية ستكون خارجية في حال سمحت الظروف الصحية بذلك، ويتخللها عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين قبل انطلاقة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويواجه منتخبنا الوطني ماليزيا يوم 8 أكتوبر في دبي بدون حضور جماهيري لتوقيع عقوبة على الأبيض، وإندونيسيا يوم 13 أكتوبر المقبل في إندونيسيا، ويعود لملاقاة تايلاند وفيتنام في الإمارات أيام 12 و17 نوفمبر على الترتيب.

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الرابع في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من 4 مباريات بينما الصدارة للمنتخب الفيتنامي برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، يليه ماليزيا بـ9 نقاط، وتايلاند بـ8 نقاط، فيما يتذيل المنتخب الإندونيسي المجموعة من دون رصيد.

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