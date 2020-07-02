حكمة راشد النعيمي تنهي تسريب الأخبار

المصدر: دبي- العوضي النمر

أثار انتشار «سالفة» تسريب الأخبار من اجتماعات اتحاد الكرة، ورابطة المحترفين في الآونة الأخيرة، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، و«الغروبات» الرياضية، خلال فترة عقد الاجتماعات، استياء قيادات وأعضاء الاتحاد، ما تطلّب تدارك هذا الخلل. حيث طلب الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة، من الأمين العام، سرعة نشر كل قرار يتم التوصل إليه خلال الاجتماع أولاً بأول على منصات لاتحاد الكرة الرقمية، حتى تغلق أبواب تسريب الأخبار، رغم ثقته الكبيرة في الأعضاء. التجربة كانت ناجحة، حيث صدرت الأخبار من مصادرها بشكل رسمي، دون تحريف أو اجتهاد، وهذه سياسة إعلامية جديدة، تحقق الهدف، وتنقل الصورة كاملة، أولاً بأول، دون تحريف، تحسب للشيخ راشد النعيمي.

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