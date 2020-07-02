«عمومية» كروية طارئة لتمديد عمل اللجان القضائية

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

تنعقد اليوم الجمعية العمومية الطارئة، لاتحاد كرة القدم بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لإقرار تمديد عمل اللجان القضائية «الانضباط، الاستئناف، غرفة فض المنازعات، هيئة التحكيم» التي انتهت مدتها القانونية 23 يونيو الماضي، إلى شهر أغسطس المقبل؛ وهو موعد عقد الجمعية العمومية الاعتيادية، التي تأخر انعقادها بسبب تداعيات «كورونا»، وسيتم خلالها تجديد عمل اللجان القضائية لمدة عام.

وأقر مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير تشكيل اللجان مع تدعيمها بعدد من الشخصيات الجديدة، حيث تم إعادة ترشيح المستشار سعيد محمد الحوطي لتولي رئاسة لجنة الانضباط، وتضم اللجنة المستشار حمدان رشود الزيودي نائباً للرئيس، وحسن محمد الشيباني وعبد الله إبراهيم الحمادي، سلمان محمد الطويل أعضاء. كما تم إعادة ترشيح المستشار عادل عبد الله الجنيبي لرئاسة لجنة الاستئناف، والدكتور صالح راشد الحمراني نائباً للرئيس، وجاسم عبد الله النقبي، علي محمد المهري، وسعيد محمد الغافري أعضاء. كذلك تم إعادة ترشيح المستشار عيسى محمد صالح الحوسني لرئاسة لجنة فض المنازعات والمستشار علي سلطان الحداد نائباً للرئيس، وكل من: حسين يسلم أحمد، حسن عبد الله مراد، خالد عبيد خادم، والدكتور حمد إبراهيم الأستاذ، محسن مصبح، وإسماعيل راشد إسماعيل أعضاء.

وإعادة ترشيح المستشار عبد الله حسن الطاهر رئيسا لهيئة التحكيم، والقاضي علي شامس المدحاني نائباً للرئيس وكل من: الدكتور محمد المر، والدكتور إبراهيم الملا، والدكتور أحمد سليمان، عبد العزيز إبراهيم الأبلم، وفيصل أحمد علي الحداد الحازمي، عارف محمود ميرزا، حميد ربيع السويدي، وشهاب حمد بوشهاب، خالد محمد الزرعوني، حميد غلام درويش أعضاء

كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة ضم ناديي كواترو والفلاح من دوري الدرجة الثانية لعضوية الاتحاد.

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