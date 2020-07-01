شباب الأهلي يطب استعارة فيغا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

بدأ شباب الأهلي، مفاوضات مع نادي بالميراس البرازيلي، لاستعارة صانع ألعابه رافاييل فيغا (25 عام)، لمدة موسم واحد، حسب ما تردد اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحال إكمال الصفقة، سيتم قيد فيغا بدلاً من البرازيلي لوفانور، والذي انتهى عقده مع شباب الأهلي أمس، وودع اللاعب الجماهير عبر حسابه الرسمي في انستغرام.

فيما جدد شباب الأهلي استعارة الأرجنتيني كارتابيا، وأبقى على البرازيلي ليوناردو، والإسباني بيدرو كوندي، مما يعني أن "فرسان دبي" أصبحوا قريبين من إكمال الرباعي الأجنبي للموسم الجديد.

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