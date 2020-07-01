تكليف سليم عبد الرحمن بإعداد قائمة الأبيض للتجمع المقبل

المصدر: دبي- العوضي النمر

كلفت لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة برئاسة يوسف حسين المدرب الوطني سليم عبد الرحمن بإعداد قائمة أولية للمنتخب الوطني الأول "الأبيض"، تمهيداً لعرضها على الكولومبي لويس بينتو المدير الفني الجديد للمنتخب فور وصوله إلي البلاد بعد التعاقد معه لتدريب الفريق، وقيادة أول تجمع محلي للمنتخب بداية من 20 يوليو الجاري والذي سيتكون من مرحلتين، الأولي ستكون محلية وتستمر لما بعد عيد الأضحى المبارك، والثانية ستكون خارجية في حال سمحت الظروف الصحية بذلك، ويتخللها لقب عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين قبل انطلاقة الدور الثاني من التصفيات الاسيوية المشتركة للتأهل لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويواجه منتخبنا الوطني ماليزيا يوم 8 أكتوبر في دبي بدون حضور جماهيري لتوقيع عقوبة على الأبيض، وإندونيسيا يوم13 أكتوبر المقبل في إندونيسيا، ويعود لملاقاة تايلاند وفيتنام في الإمارات أيام 12 و17 نوفمبر على الترتيب.

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الرابع في المجموعة السابعة بعد ختام مرحلة الذهاب برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين على حساب ماليزيا وإندونيسيا 2-1 و5-0، وخسر أمام تايلاند 1-2 وفيتنام 0-1، ولكن الأبيض لعب مباراة أقل من بقية منتخبات المجموعة التي يتصدرها المنتخب الفيتنامي برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، يليه ماليزيا بـ 9 نقاط، وتايلاند بـ 8 نقاط، فيما يتذيل المنتخب الإندونيسي المجموعة من دون رصيد.

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