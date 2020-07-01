"البيان الرياضي" ينفرد.. عمومية عادية لاتحاد الكرة في أغسطس

المصدر: دبي- العوضي النمر

تقرر عقد اجتماع للجمعية العمومية لاتحاد الكرة "العادية" خلال شهر أغسطس المقبل، ولم يتم تحديد يوم الانعقاد حيث سيكون في الفترة من 20 الى 25 من الشهر نفسه، وسيتم تحديد شكل الانعقاد وفق الحالة الصحية خلال تلك الفترة، وسيتم خلال الاجتماع اعتماد التعديلات التي تمت خلال الفترة الماضية للوائح والنظم الخاصة بالاتحاد ونظامه الأساسي، إضافة إلي اعتماد الميزانية المالية للاتحاد وهي أول ميزانية في عهد مجلس الإدارة الحالي برئاسة الشيخ رشد بن حميد النعيمي، كما سيتم خلال الاجتماع اعتماد تشكيل اللجان القضائية في الاتحاد" الانضباط والاستئناف وفض المنازعات" وإصدار قرار بتعينها لمدة عام.

وتعكف الامانة العامة في اتحاد الكرة برئاسة محمد بن هزام الظاهري، على تحضير كافة الملفات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع، يذكر أن اتحاد الكرة شهد عقد العديد من الاجتماعات للجمعية العمومية خلال الآونة الأخيرة بلغت 3 اجتماعات في فترة وجيزة للمرة الاولي في تاريخ الاتحاد.

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