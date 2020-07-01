"البيان الرياضي" ينفرد.. اتحاد الكرة يشكل لجنة لدراسة سقف رواتب اللاعبين

المصدر: دبي- العوضي النمر

شكل اتحاد كرة القدم لجنة لمراجعة سقف رواتب اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ويترأس اللجنة يوسف حسين السهلاوي نائب رئيس الاتحاد وتضم جمال المري نائب رئيس رابطة المحترفين، وهشام الزرعوني رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين وسالم الشامسي رئيس اللجنة المالية، وأحمد درويش رئيس لجنة المسابقات.

وستبدأ اللجنة اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل من أجل إعادة تقييم المشروع ودراس السلبيات التي حدت من التطبيق الصحيح خلال الفترة الماضية، والسعي لتطبيقه بشكل سليم بالتعاون مع المجالس الرياضية والأندية، وستقدم اللجنة في نهاية مهمتها تقريرا شاملا إلى مجلس الإدارة، يضم التوصيات والمقترحات التي تساهم في إيجاد توازن ما بين دخل الأندية ومصروفاتها.

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