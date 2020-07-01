لوفانور يودع جمهور «الفرسان»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

نشر البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي، رسائل فيديو عبر حسابه الرسمي على «الانستغرام»، ودع فيها جمهور «فرسان دبي»، بعد نهاية عقده رسمياً أمس الثلاثاء، وليصبح بعدها اللاعب المولدوفي الجنسية، حراً في اللعب لأي ناد آخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما رأت إدارة «فرسان دبي»، عدم التجديد معه. وتضمنت الفيديوهات رسائل عدد من جماهير شباب الأهلي، ودعوا من خلالها لوفانور، والذي قضى 6 مواسم مع الكرة الإماراتية بما فيها الموسم الحالي، والذي تم إلغاؤه بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وينتظر أن يعلن لوفانور خلال الأسابيع المقبلة، عن وجهته الجديدة، مع تأكيده أكثر من مرة، على رغبته في البقاء في الإمارات.

وبدأ لوفانور مشواره مع الكرة الإماراتية، موسم 2014 - 2015، عندما تعاقد معه نادي الشباب، وفي مايو 2017، وبعد دمج أندية الأهلي والشباب ودبي، بقي اللاعب البرازيلي الأصل، في صفوف الكيان الجديد شباب الأهلي.

والمعروف أن لوفانور، يعشق شواطئ دبي، وحسابه الشخصي على انستغرام غني بصوره وعائلته، وهو يستمتع بالبحر والشمس، وفضل البقاء في دبي وقت أزمة «كورونا»، والتزم بالبقاء في المنزل، وبعد عودة رحلات الطيران، فضل البقاء أيضاً وإكمال إجازته في دبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز