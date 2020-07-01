ختام ناجح لورشة عمل قانون كرة قدم الصالات

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

اختتمت أول من أمس بنجاح فعاليات ورشة عمل قانون كرة القدم الصالات التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بمجلس الشارقة الرياضي عبر نظام الاتصال المرئي «عن بُعد» بمشاركة 120 من منتسبي كرة الصالات بالدولة والوطن العربي.

وشهد ختام الورشة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة الذي نقل للمشاركين تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق والاستفادة من محاور الورشة التي أشرف عليها نخبة من خبراء كرة قدم الصالات ومحاضرون معتمدون من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم. وأشاد الأمين العام بالجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بمجلس الشارقة الرياضي لتطوير كرة قدم الصالات من خلال تنظيم المسابقات والبطولات والدورات الخاصة بالمدربين والحكام وكل منتسبي اللعبة.

من جانبه أشاد بيدرو جالان رئيس لجنة حكام الصالات بالاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم بمبادرة اتحاد الإمارات لكرة القدم واللجنة التنفيذية لكرة الصالات بتنظيم هذه الورشة التي شهدت شرح التعديلات الجديدة التي طرأت على اللعبة والإجراءات التي يجب اتباعها عند عودة نشاط كرة الصالات.

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