محمد بن فهد يتحدث عن تجاذب زعامات و18 يونيو والوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

في حوار موسع تُنشر تفاصيله المثيرة في "البيان الرياضي" غدا، تحدث اللواء الدكتور محمد بن فهد الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الوصل، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، عن محاور غاية في الأهمية للوسط الرياضي عموما، وعشاق كرة القدم خصوصا، معرباً عن قناعته بأن كرة الإمارات تعاني من تجاذب "زعامات"، مستدلا على ذلك بما حدث في 18 يونيو الجاري بصدور القرار الشهير بإلغاء بطولات موسم 2019-2020، عندما رجحت كفة الأغلبية نتيجة ذلك التجاذب مع مَن يرون أن لهم وجهة نظر أخرى في عدم الإلغاء، كاشفا النقاب عن رؤيته لحاضر ومستقبل ناديه الأم، الوصل، وحظوظ "الأبيض" الإماراتي في مشواره المرتقب في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات "مونديال" 2022، وكأس آسيا 2032.

التفاصيل الكاملة في "البيان الرياضي" غدا

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