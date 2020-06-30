"الآسيوي"يناقش مع أمناء العموم الحوكمة والدائرة التجارية

المصدر: وام

شارك محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم في المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مدار يومين عبر نظام الاتصال المرئي "عن بُعد" للأمناء العموم للاتحادات الوطنية الأعضاء لمنطقة غرب آسيا.

وناقش المؤتمر الذي ترأسه ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي في يومه الأول أحدث التطورات في إدارة كرة القدم، على ضوء رؤية وأهداف الاتحاد القاري، وأفضل الممارسات الإدارية للاتحادات الوطنية الأعضاء، والوضع الأنسب لجداول المباريات بعد توقف النشاط، كما تمت مناقشة العلاقة بين قارتي آسيا وأوروبا وإمكانية تطبيق مبدأ "أوراسيا" إلى جانب مناقشة تطوير الجوانب الفنية في الاتحادات.

ويستكمل المؤتمر أعماله غدا بالحديث عن التخطيط الاستراتيجي السليم، والحوكمة والدائرة التجارية التي تم تشكيلها حديثاً في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ووحدة الحماية.

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