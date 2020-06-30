مجلس دبي الرياضي و«لاليغا» ينظمان ملتقى تعافي الأندية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم مجلس دبي الرياضي ورابطة الدوري الإسباني للدرجة الأولى للمحترفين بكرة القدم (لاليغا) في الساعة 12:00 ظهر غد، ملتقى افتراضياً لمناقشة خطط تعافي الأندية المحترفة في كرة القدم من تداعيات أزمة كوفيد 19 (كورونا)، بمشاركة أندية دبي وعدد من الأندية الإسبانية، وبالتعاون مع شركة «إنسبراتوس»، عبر وسائل الاتصال المباشر.

ويتحدث في الملتقى علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، ومايتي فينتورا، المدير الإداري لرابطة دوري المحترفين الإسباني لكرة القدم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرانكو سيجارا، مدير التذاكر والعلاقات في نادي فالنسيا الإسباني، وفريديريكو جونزاليس، مستشار نادي ريال أوفيديو، فرنشيسكو أرنو، المدير الفني لنادي ريال أوفيديو، إلى جانب المديرين التنفيذيين لأندية وشركات كرة القدم بدبي، وهم: محمد علي عامر، المدير التنفيذي لشركة الوصل لكرة القدم، وعلي عبد الله سعيد البدواوي، المدير التنفيذي لشركة حتا لكرة القدم، وسعيد علي العامري، المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، ود. خالد محمد الزاهد، المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، ويدير الحوار سامي عبد الإمام، اختصاصي الإعلام بمجلس دبي الرياضي، ودانيل باريجا من اللاليغا.

تجارب عالمية

ويحرص مجلس دبي الرياضي دائماً على الاستفادة من التجارب العالمية في مختلف المجالات الرياضية، ويأتي تنظيم هذا الملتقى للتعرف والاطلاع على تجربة الأندية الأوروبية، وخاصة الأندية الإسبانية في مجال تعافي أنديتهم التي واجهت تحديات رياضية واقتصادية قاسية أكثر من الدول الأخرى، وذلك بسبب الانتشار الكبير لفيروس كوفيد 19 في بلادهم، وكذلك تأثر إيراداتهم بشكل كبير، واستطاعت الأندية الإسبانية أن تحسن من أوضاعها وتبدأ مرحلة التعافي من آثار الجائحة سواء من الناحية الفنية أو الاستثمارية.

كما تسهم هذه الملتقيات في تبادل الخبرات بين الأندية المحلية والأوروبية، وتدعم جهود تحقيق أهداف مجلس دبي الرياضي في تبني الممارسات الجيدة التي يمكن تطبيقها في أنديتنا خلال المرحلة المقبلة.

ووجه مجلس دبي الرياضي الدعوة للعاملين في أندية وشركات كرة القدم في دبي من اللاعبين والمدربين ومنتسبي أكاديميات كرة القدم والإعلاميين للمشاركة في الملتقى عبر برنامج زووم.

مقترحات

وكان مجلس دبي الرياضي قد نظم في الشهر الماضي ملتقى دبي للأكاديميات الرياضية، بالتعاون مع شركة «بيوند رياضة»، تحت عنوان «بناء مجتمعات أقوى من خلال الرياضة» الذي ناقش فيه المقترحات والأفكار التي تتعلق بوضع الخطط لضمان ممارسة الأطفال للرياضة بالطريقة الصحيحة في عالم ما بعد فيروس كورونا – (كوفيد 19)، وعقد خلاله ورش عمل تفاعلية تم خلالها مناقشة كل ما يتعلق بالأكاديميات الرياضية لمختلف الرياضات في ظل المتغيرات الجديدة بمشاركة أكثر من 40 أكاديمية رياضية مع ممثلي مجلس دبي الرياضي وعدد من المدربين والرياضيين وأولياء الأمور.

كما شارك المجلس في الندوة التي عقدتها منظمة الصحة العالمية حول العودة الآمنة لممارسة الرياضة على المستوى الدولي وأفضل الطرق والخطوات الواجب اتباعها لمنع تفشي فيروس كوفيد 19.

كما تم خلالها مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الرياضي في ظل الظروف الحالية، وتم استعراض أفضل الممارسات الدولية بخصوص عودة النشاط الرياضي إلى أقصى طاقاته.

وجمعت الندوة عدداً كبيراً من الخبراء والاختصاصيين في مجال الطب الرياضي من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى ممثلي المؤسسات الرياضية العالمية.

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