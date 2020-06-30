الفجيرة يضم الثنائي ويكثف بحثه عن المدرب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ضم نادي الفجيرة اللاعب عبد الله المطروشي رسمياً إلى صفوف فريقه قادماً من اتحاد كلباء، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء اعارته مع العروبة، كما وقع أيضاً في كشوف الذئاب الحارس محمد البيرق معاراً من الوصل.

وكانت إدارة النادي قد توصلت إلى اتفاق بفسخ عقد المحترف البرازيلي فيرنادو غبرائيل (32 عاماً) قبيل نهاية عقده الذي كان من المفترض أن يمتد حتى نهاية الموسم الكروي المقبل 2020-2021 .

من ناحية أخرى، لا تزال شركة كرة القدم تدرس عدداً من السير الذاتية لأكثر من مدرب، إذ يتم التواصل مع اليوناني كونتيس، مدرب حتا السابق، الذي وضع شروط توليه المهمة على طاولة مفاوضات الفجيرة، إلى جانب دخول الألماني وينفريد شايفر على خط التعاقد.

الجدير بالذكر أن الفجيرة قرر إقامة معسكر داخلي قبيل انطلاقة موسم دوري الخليج العربي.

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