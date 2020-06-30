حتا يحسم موقف كاظم خلال أيام

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

اقترب نادي حتا من الحصول على موافقة الوصل لتجديد إعارة عبد الله كاظم لموسم إضافي بعد تجربة ناجحة مع «الإعصار» في الموسم الماضي، وتسعى إدارة حتا إلى حسم صفقة كاظم في الأيام المقبلة بعد الاتفاق المبدئي على استمراره في النادي إلى جانب زميله عبد الله خميس الذي تم الإعلان أخيراً عن تجديد إعارته لموسم واحد. ونجح حتا في ضم ياسر عبد الله من دبا الفجيرة وعلي الرشيد من الظفرة وحميد سالمين من العروبة وعبد الله مال الله من الوصل، كما أعلن عن استمرار إعارة حمد المرزوقي من الظفرة، وتجديد عقود كل من اللاعب الصاعد راشد سالم والمصري حامد محمود وحبيب يوسف.

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