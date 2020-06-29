لوفانور لاعب حر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ينتهي رسمياً غداً الثلاثاء، عقد البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي، ويصبح بعدها اللاعب المولدوفي الجنسية، حراً في اللعب لأي نادي آخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، بعدما رأت إدارة "فرسان دبي"، عدم التجديد معه.

وقضى لوفانور، ستة مواسم مع الكرة الإماراتية بما فيها الموسم الحالي، والذي تم إلغاءه بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، وينتظر أن يعلن لوفانور خلال الأسابيع المقبلة، عن وجهته الجديدة، مع تأكيده أكثر من مرة، على رغبته في البقاء في الإمارات.

وبدأ لوفانور مشواره مع الكرة الإماراتية، موسم 2014-2015، عندما تعاقد معه نادي الشباب، وفي مايو 2017، وبعد دمج أندية الأهلي والشباب ودبي، بقي اللاعب البرازيلي الأصل، في صفوف الكيان الجديد شباب الأهلي.

والمعروف أن لوفانور، يعشق شواطئ دبي، وحسابه الشخصي على انستغرام غني بصوره وعائلته، وهو يستمتع بالبحر والشمس، وفضل البقاء في دبي وقت أزمة كورونا، والتزم بالبقاء في المنزل، وبعد عودة رحلات الطيران، فضل البقاء أيضاً وإكمال إجازته في دبي.

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